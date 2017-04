NTT Docomo list of devices upgradable to Android 4.1 & Android 4.2 updates

The Japanese carrier, NTT Docomo issued a list of devices today, which will be receiving software updates to Android 4.1 and Android 4.2 (Jelly Bean) in the coming weeks. The first to receives upgrade is the Galaxy Nexus SC-04D and it will start from tomorrow morning (May 9). Below you can find the whole list of devices available on NTT Docomo network:

List of devices to receive Android 4.1 software update:

Galaxy S III SC-06D AQUOS PHONE ZETA SH-09D Optimus it L-05D MEDIAS X N-07D REGZA Phone T-02D Xperia GX SO-04D Xperia SX SO-05D AQUOS PHONE sv SH-10D AQUOS PHONE si SH-01E Optimus G L-01E Xperia AX SO-01E AQUOS PHONE ZETA SH-02E MEDIAS U N-02E SH-01E Vivienne Westwood ARROWS Tab F-05E Disney Mobile on docomo N-03 ARROWS Kiss F-03E N-02E ONE PIECE Optimus LIFE L-02E Galaxy Note SC-05D

List of devices to receive Android 4.2 software update:

Galaxy Nexus SC-04D ARROWS X F-10D ARROWS V F-04E

source NTT Docomo